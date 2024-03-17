Çin'de Sichuan eyaletinde orman yangını çıktı

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CHENGDU, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yajiang ilçesinde çıkan orman yangını alanında çalışan bir itfaiyeci, 17 Mart 2024.

Garze'deki orman ve çayır yangınlarını önleme ve kontrol merkezinden yapılan açıklamaya göre yangın, Cuma günü saat 17.00 sularında Garze Tibet Özerk İli'nin Yajiang ilçesine bağlı Baizi köyünde çıktı. Rüzgar hızındaki ani artış nedeniyle yangın hızla diğer bölgelere yayıldı.

Yangınla ilgili şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (Fotoğraf: Xinhua)