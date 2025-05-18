Çin'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

NANNİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken, cumartesi günü itibarıyla bir kişiden haber alınamıyor.

Cuma ve cumartesi günleri Longlin ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar Yancha kasabasında sele neden oldu. Bir yamaçta bulunan geçici barınağın sel sularıyla sürüklenmesi nedeniyle barınakta bulunan 4 kişi kayboldu.

Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen yetkililer, acil müdahale ekipleri, kamu güvenliği, itfaiye ve sağlık personelini seferber ederek arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Bir dağ deresinde kayıp kişilerden 3'ünün cansız bedenine ulaşılırken, diğer kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.