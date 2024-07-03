Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Lujiawan Köyü Sular Altında Kaldı

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CHENXİ, 3 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Chenxi ilçesine bağlı Chenyang kasabasında sular altında kalan Lujiawan köyü görülüyor, 2 Temmuz 2024.

Devam eden şiddetli yağış ve nehirlerin üst kısımlarına aşırı su taşınması nedeniyle Hunan'ın ikinci büyük nehri olan Yuanjiang Nehri'ndeki Chenxi Gözlem İstasyonu'nda Salı günü en yüksek su seviyesi 125,76 metre olarak ölçüldü. Bu seviye uyarı işaretinin 5,76 metre üzerinde.

Yuanjiang Nehri'nin yakınında bulunan Lujiawan köyünün bir bölümünü su bastı. Yerel hükümet yetkilileri, su basan evlerde mahsur kalan köylülere içme suyu, hazır erişte, ilaç ve diğer günlük ihtiyaç maddelerini ulaştırmak üzere teknelerle yola çıktı. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)