Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Lujiawan Köyü Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Lujiawan Köyü Sular Altında Kaldı

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Chenyang kasabasında bulunan Lujiawan köyü, devam eden şiddetli yağışlar ve nehirlerin taşması sonucu sular altında kaldı. Yuanjiang Nehri'ndeki Chenxi Gözlem İstasyonu'nda Salı günü en yüksek su seviyesi ölçülerek uyarı seviyesinin üzerine çıktı. Yerel hükümet yetkilileri, su basan evlerde mahsur kalan köylülere yardım malzemelerini ulaştırmak için teknelerle harekete geçti.

03.07.2024 12:59
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CHENXİ, 3 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Chenxi ilçesine bağlı Chenyang kasabasında sular altında kalan Lujiawan köyü görülüyor, 2 Temmuz 2024.

Devam eden şiddetli yağış ve nehirlerin üst kısımlarına aşırı su taşınması nedeniyle Hunan'ın ikinci büyük nehri olan Yuanjiang Nehri'ndeki Chenxi Gözlem İstasyonu'nda Salı günü en yüksek su seviyesi 125,76 metre olarak ölçüldü. Bu seviye uyarı işaretinin 5,76 metre üzerinde.

Yuanjiang Nehri'nin yakınında bulunan Lujiawan köyünün bir bölümünü su bastı. Yerel hükümet yetkilileri, su basan evlerde mahsur kalan köylülere içme suyu, hazır erişte, ilaç ve diğer günlük ihtiyaç maddelerini ulaştırmak üzere teknelerle yola çıktı. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Lujiawan Köyü Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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