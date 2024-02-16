Çin'de Soğuk Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Soğuk Hava Dalgası Uyarısı

Çin\'de Soğuk Hava Dalgası Uyarısı

Çin'in büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgası, 17-22 Şubat tarihlerinde orta ve doğu bölgelerde etkili olacak. Sıcaklıkta yaklaşık 20 santigrat dereceye varan ciddi düşüşler yaşanması beklenirken, yoğun kar yağışı ve donma olayları da tahmin ediliyor. Bahar Bayramı tatilinden dönüşlerin yaşanacağı bu dönemde, kara, demir, hava ve deniz yolu ulaşımında olumsuz etkilerin olabileceği uyarısı yapıldı.

16.02.2024 14:10  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Soğuk hava dalgası, 17-22 Şubat tarihlerinde Çin'in büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Ulusal Meteoroloji Merkezi Perşembe günü yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının ülkenin orta ve doğu bölgelerinde etkili olacağı ve sıcaklıkta yaklaşık 20 santigrat dereceye varan ciddi düşüşler yaşanacağı tahmininde bulundu.

Shaanxi, Shanxi, Henan ve Shandong'da yoğun kar yağışı beklenirken, Henan, Hubei, Hunan ve Guizhou'da ise yağışla birlikte donma görülecek.

Merkez, bu dönemin Bahar Bayramı tatilinden dönüşlerin yaşanacağı en yoğun zaman olacağını belirtirken, soğuk hava dalgasının kara, demir, hava ve deniz yolu ulaşımına olumsuz etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Soğuk Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Soğuk Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement