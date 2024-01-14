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ÇEKİM TARİHİ: 12 Ocak 2024
Can kurtaran robotun çeşitli görüntüleri
Çin'in güneyindeki Zhuhai kentinde, kurtarma çalışmalarını daha hızlı ve akıllı hale getirebilecek yeni nesil bir can kurtaran robotu olan "Yunus 3" Cuma günü tanıtıldı. Robot saniyede 7 metre hıza ulaşabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'de Tanıtılan Yunus 3 Can Kurtaran Robotu - Son Dakika