ÇEKİM TARİHİ: 17 Temmuz 2024
KONUM: Xining, Çin
1. Çobanları kurtaran itfaiyecilerin çeşitli görüntüleri
2. Hayvanları kurtaran itfaiyecilerin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde itfaiyeciler, taşan bir nehirde mahsur kalan 3 çoban ve 700 büyükbaş hayvanı kurtarmayı başardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'de Taşan Nehirde Mahsur Kalan Çobanlar ve Hayvanları İtfaiyeciler Kurtardı - Son Dakika
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