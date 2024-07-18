Çin'de Taşan Nehirde Mahsur Kalan Çobanlar ve Hayvanları İtfaiyeciler Kurtardı - Son Dakika
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Çin'de Taşan Nehirde Mahsur Kalan Çobanlar ve Hayvanları İtfaiyeciler Kurtardı

Çin\'de Taşan Nehirde Mahsur Kalan Çobanlar ve Hayvanları İtfaiyeciler Kurtardı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde itfaiyeciler, taşan bir nehirde mahsur kalan 3 çoban ve 700 büyükbaş hayvanı kurtarmayı başardı. Olay Xining'de gerçekleşti.

18.07.2024 11:32
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ÇEKİM TARİHİ: 17 Temmuz 2024

KONUM: Xining, Çin

1. Çobanları kurtaran itfaiyecilerin çeşitli görüntüleri

2. Hayvanları kurtaran itfaiyecilerin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde itfaiyeciler, taşan bir nehirde mahsur kalan 3 çoban ve 700 büyükbaş hayvanı kurtarmayı başardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Taşan Nehirde Mahsur Kalan Çobanlar ve Hayvanları İtfaiyeciler Kurtardı - Son Dakika
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