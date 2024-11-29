Çin\'de Tedarik Zinciri Fuarı Yoğun İlgi Gördü

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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda sergilenen ürünler yoğun ilgi görüyor.

Fuarın bu yılki onur konuğu ülkesi olan Macaristan, fuardaki pavilyonunda ülkenin önde gelen endüstrilerini, eşsiz kaynaklarını, kültürel mirasını, güzel manzaralarını ve ulusal marka imajını sergiliyor.