Çin'de Tehlike Altında Olan Gözleri İşlevsiz Balık Türü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Tehlike Altında Olan Gözleri İşlevsiz Balık Türü Bulundu

Çin\'de Tehlike Altında Olan Gözleri İşlevsiz Balık Türü Bulundu

Çin'in Guiyang şehrindeki bir mağarada, gözleri işlevsiz olan Sinocyclocheilus guiyang adlı balık türü keşfedildi. Araştırmacılar, bu türün nüfusunun azalmasının beşeri etmenler ve çevre kirliliğiyle ilişkili olduğunu belirtti. Nadir görülen bu tür, koruma altına alınan türler arasına dahil edildi ve sadece 25 kez gözlemlendiği biliniyor.

15.05.2024 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Guicou eyaletinin başkenti Guiyang'da karstik bir mağarada, gözleri işlevsiz bir balık türü bulundu.

Çalışmayı yürüten Çinli araştırmacılar, "Sinocyclocheilus guiyang" adlı balık türünün bazılarının hiç gözü olmadığını bazılarında ise işlevsel olmayan veya deriyle kaplı gözler görüldüğünü saptadı.

Araştırmacılar, bu türün nüfusunun beşeri etmenler ve artan çevre kirliliği sebebiyle tehlike altında olduğunun altını çizdi.

Cinsin diğer üyeleri gibi "Sinocyclocheilus guiyang" da koruma altına alınan türler arasına girdi.

Oldukça nadir rastlanan bu tür, 2024'te sadece bir kez gözlemlenirken toplamda şimdiye kadar sadece 25 kez görüldü.

Araştırma, "Zoosystematics and Evolution" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Tehlike Altında Olan Gözleri İşlevsiz Balık Türü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Tehlike Altında Olan Gözleri İşlevsiz Balık Türü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement