Çin'de Terörle Mücadele Komiseri Liu Yüecin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

Güncel

Çin'de 2015-2020 yıllarında bakan yardımcısı düzeyinde "Terörle Mücadele Komiseri" olarak görev yapan eski Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi Liu Yüecin hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Liu'nun "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Polislikten gelen bir isim olan ve uzun yıllar narkotik alanında çalışan 65 yaşındaki Liu, 2010'lu yılların başlarında ülkede artan bıçaklı terör eylemleri sonrasında 2015 yılında ihdas edilen terörle mücadeleden sorumlu Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı görevine getirilen ilk isim olmuştu.

2020'ye kadar bu görevi yürüten Liu, 2017'de kurulan Terörle Mücadele Liderlik Grubu'nun başkan yardımcılığını ve bu amaçla oluşturulan ofisin direktörlüğünü de üstlenmişti.

Güvenlik bürokrasisinde üst düzey soruşturmalar

Liu, Çin'de yolsuzluk gerekçesiyle soruşturmaya uğrayan üst düzey güvenlik bürokratlarından sonuncusu oldu.

Eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Mıng Hongvey, 2020'de uluslararası polis teşkilatı Interpol'ün başkanlığını yürüttüğü sırada Çin'de tutuklanmış ve yolsuzluk suçlamasıyla hapis ve para cezasına çaptırılmıştı.

Bir diğer eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun da 2022'de güvenlik kurumlarında çete ve hizip oluşturmakla" suçlanarak idama mahkum edilmişti.

Sun ile aynı soruşturmada gözaltına alınan üç eski bürokrata idam, üç eski emniyet müdürüne hapis cezası verilmişti.