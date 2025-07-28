Çin'de Toprak Kaymasında 4 Ölü

SHİJİAZHUANG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişiden ise haber alınamıyor.
Toprak kayması pazartesi günü erken saatlerde şiddetli yağmurlar nedeniyle Chengde kentinin Luanping ilçesindeki köyde yaşandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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