Çin'de Tüketim Malı Perakende Satışları Arttı

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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malı perakende satışları Çin'de 2024 yılının ilk iki ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde ülkenin kentsel bölgelerindeki perakende satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,5, kırsal bölgelerdeki satışlar ise yüzde 5,8 artış kaydetti.

Çevrimiçi perakende satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,3 artarken, fiziksel malların çevrimiçi perakende satışları yüzde 14,4 büyüyerek toplam tüketim malı perakende satışlarının yüzde 22,4'ünü oluşturdu.

Hükümetin çalışma raporuna göre ülke bu yıl iç talebi genişletip sağlam ekonomik akışı desteklerken, tüketici harcamalarında da istikrarlı büyümeyi teşvik etme sözü verdi.