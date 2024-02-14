Uçan ejderha şeklini oluşturan droneların çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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Uçan ejderha şeklini oluşturan droneların çeşitli görüntüleri

Uçan ejderha şeklini oluşturan droneların çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang kentinde Ejderha Yılı kutlamaları kapsamında ışıklandırılmış droneların bir araya gelmesiyle gökte uçan bir ejderha şekli oluşturuldu. 2.400'den fazla ışıklandırılmış drone kullanılarak oluşturulan uçan ejderha izleyicileri büyüledi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor. (XHTV)

14.02.2024 12:28
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Uçan ejderha şeklini oluşturan droneların çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Nanchang kentinde Ejderha Yılı kutlamaları kapsamında ışıklandırılmış droneların bir araya gelmesiyle gökte uçan bir ejderha şekli oluşturuldu.

2.400'den fazla ışıklandırılmış drone kullanılarak oluşturulan uçan ejderha izleyicileri büyüledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Çin, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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