Çin'de Ulusal Gün Tatilinde 2 Milyar Seyahat Gerçekleşti

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BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü sona eren yedi günlük Ulusal Gün tatilinde 2 milyarı aşkın seyahat gerçekleştiğini bildirdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 1-7 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama 286 milyondan fazla seyahat gerçekleşti. Bu sayı, geçen yılki Ulusal Gün tatiline kıyasla yüzde 3,9 artış göstermiş oldu.

Seyahatlerin 131 milyonu demiryolu üzerinden gerçekleşirken, günlük ortalama yolculuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 18,75 milyona yükseldi.

Uçakla yapılan seyahatlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artışla günlük ortalama 2,3 milyona ulaştı.

Bakanlığın verilerine göre, 1,85 milyar karayolu, 9,8 milyon deniz yolu seyahati gerçekleşti.