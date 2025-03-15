Çin'de Yabancı Yatırımlar Azaldı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar 2025 yılının ilk 2 ayında 171,21 milyar yuana (yaklaşık 23,87 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada ocak-şubat döneminde fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların geçen yıla göre yüzde 20,4 azaldığını belirtildi.

2025'in ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla ülke çapında 7.574 yeni yabancı sermayeli işletme kuruldu.

Açıklama söz konusu dönemde fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların imalat sektöründe 47,82 milyar yuan, hizmet sektöründeyse 120,49 milyar yuan olduğu kaydedildi.

2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar 52,49 milyar yuan olurken, bu değer e-ticaret hizmetleri sektöründe yüzde 33,5, biyofarmasötik imalat sektöründe yüzde 22,9 ve akıllı tüketici ekipmanları imalat sektöründeyse yüzde 40,7 oranında artış gösterdi.

Açıklamaya göre bu yılın ilk 2 ayında İngiltere'den gelen yatırımlar yıllık bazda yüzde 87,9 artarken, Almanya'dan gelen yatırımlar yüzde 54,7 ve Güney Kore'den gelen yatırımlarsa yüzde 45,2 oranında artış gösterdi.