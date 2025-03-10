Çin'de Yaşlı Bakımında Yeni Teknolojiler

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Sivil İşler Bakanı Lu Zhiyuan, yaşlı bakım hizmetlerini iyileştirmek için büyük veri ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin kullanımına hız vereceklerini söyledi.

Lu, pazar günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında söz konusu yeni teknoloji ve ürünlerden sosyal yardım ve engelli hizmetleri gibi alanlarda da faydalanılacağını belirtti.

Son verilere göre Çin'de 2024 yılı sonu itibarıyla 310 milyon kişiye ulaşan 60 yaş ve üzeri nüfus, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 22'sini oluşturuyor. Bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 30'a yükseleceği öngörülüyor.

Toplantıda, Çin'de ortalama yaşam süresinin 2024 yılında 79'a yükseldiği de bildirildi.