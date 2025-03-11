Çin\'de Yeni Enerjili Araç Satışları ve Üretimi Artışta

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili araçlar şubat ayında hem üretim hem de satış açısından güçlü performans sergiledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından salı günü yayımlanan verilere göre, yeni enerjili araç üretimi şubat ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91,5 artışla 888.000 adede yükseldi.

Yeni enerjili araç satışları ise geçen ay, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,1 artışla 892.000 adede ulaşarak toplam yeni araç satışlarının yüzde 41,9'unu oluşturdu.

Yeni enerjili araçların büyüme trendini hızla destekleyen Çin, 25 Ocak'ta yeni enerjili araçlar için bir sigorta platformu başlattı. 25 Şubat itibarıyla 114.000 adet aracı kapsayan platform, hızla büyüyen sektördeki zorlukları ele alacak ve tüketici güvenini artıracak yönergeleri takip edecek.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Chen Shihua geçen ay yaptığı açıklamada, tüketim malları takas programı gibi tüketim yanlısı adımların atılmasıyla desteklenen Çin'in otomobil sektörünün istikrarlı şekilde gelişmeye devam edeceğini söyledi.