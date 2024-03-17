Çin'de 2023 yılında yeni evliliklerin sayısı, 2013 yılından bu yana ilk kez yıllık olarak arttı.
Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede geçen yıl 7 milyon 680 bin çift evlenirken, yeni evliliklerin sayısında 2022 yılında kıyasla 845 bin artış oldu.
Çin'de yeni evliliklerin sayısı, 2013'ten 13 milyon 470 bin ile en yüksek seviyeye ulaşırken sonraki 9 yılda azalmıştı.
Nüfus uzmanları, artışın Kovid-19 salgını döneminde ertelenen çok sayıda evliliğin salgın tedbirlerinin kaldırıldığı 2023'te yapılmasından kaynakladığı, bu yüzden genel azalma eğiliminde değişime işaret etmediği değerlendirmesini yapıyor.
Boşanmalar da arttı
Öte yandan ülkede 2023'te 2 milyon 590 bin çift boşanırken boşanma sayısı 2022'ye kıyasla 2 milyon 100 bin arttı.
Çin nüfusunun 2022'de başlayan genel azalma eğilimi 2023'te de sürmüştü. 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana karası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti.
Doğum oranı, binde 6,39 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken ölüm oranı binde 7,87'ye yükselmişti.
Nüfusun azalama eğilimine karşı Çin yönetimi, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin vermişti.
Hükümetin teşvik politikasına rağmen ülkede ekonomik büyümenin yavaşlaması, ortalama yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Yeni Evlilikler Arttı, Boşanmalar da Yükseldi - Son Dakika
İstanbul Valiliği, Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, etkinlik alanında yapılan güvenlik uygulamalarında terör örgütü propagandası yapmak suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Seçimler ülke genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirildi ve katılım oranı yüzde 74'ün üzerinde oldu. Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.
Zonguldak Spor Basket 67, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek kupasını aldı. İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olan Zonguldak temsilcisi, liderliği 17 hafta boyunca koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı'nın elinden alan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da artan otobüs bileti fiyatlarına dikkat çekerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı zamların sorumlusu olarak gösterdi. Özel ayrıca, memurlara verilen toplu sözleşme ikramiyesi konusunda da eleştirilerde bulundu ve gençlerin mülakat sistemiyle mağdur edildiğini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gaziler ile İftar Yemeği Programı'na katıldı. Yavaş, 'Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde ilk kez bizim dönemimizde Şehit yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kurarak sizlerin taleplerinizi doğrudan aldık' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?