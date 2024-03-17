Çin'de Yeni Evlilikler Arttı, Boşanmalar da Yükseldi - Son Dakika
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Çin'de Yeni Evlilikler Arttı, Boşanmalar da Yükseldi

Çin'de 2023 yılında yeni evliliklerin sayısı, 2013 yılından bu yana ilk kez yıllık olarak arttı. Geçen yıl 7 milyon 680 bin çift evlenirken, yeni evliliklerin sayısında 2022'ye kıyasla 845 bin artış oldu. Boşanma sayısı da 2022'ye göre 2 milyon 100 bin arttı. Nüfusun azalma eğilimine karşı Çin yönetimi, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin vermişti.

17.03.2024 20:37  Güncelleme: 20:39
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Çin'de 2023 yılında yeni evliliklerin sayısı, 2013 yılından bu yana ilk kez yıllık olarak arttı.

Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede geçen yıl 7 milyon 680 bin çift evlenirken, yeni evliliklerin sayısında 2022 yılında kıyasla 845 bin artış oldu.

Çin'de yeni evliliklerin sayısı, 2013'ten 13 milyon 470 bin ile en yüksek seviyeye ulaşırken sonraki 9 yılda azalmıştı.

Nüfus uzmanları, artışın Kovid-19 salgını döneminde ertelenen çok sayıda evliliğin salgın tedbirlerinin kaldırıldığı 2023'te yapılmasından kaynakladığı, bu yüzden genel azalma eğiliminde değişime işaret etmediği değerlendirmesini yapıyor.

Boşanmalar da arttı

Öte yandan ülkede 2023'te 2 milyon 590 bin çift boşanırken boşanma sayısı 2022'ye kıyasla 2 milyon 100 bin arttı.

Çin nüfusunun 2022'de başlayan genel azalma eğilimi 2023'te de sürmüştü. 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana karası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti.

Doğum oranı, binde 6,39 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken ölüm oranı binde 7,87'ye yükselmişti.

Nüfusun azalama eğilimine karşı Çin yönetimi, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin vermişti.

Hükümetin teşvik politikasına rağmen ülkede ekonomik büyümenin yavaşlaması, ortalama yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.

Kaynak: AA

Çin, Dünya, Güncel, Son Dakika

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