Çin'de Yeni Yıl Arifesi Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin'de Yeni Yıl Arifesi Kutlamaları Gerçekleştirildi

Çin\'de Yeni Yıl Arifesi Kutlamaları Gerçekleştirildi

Çin'in birçok noktasında geleneksel Çin Yeni Yılı'nın arifesi olan Cuma günü festivali karşılamak üzere birçok kutlama gerçekleştirildi.

10.02.2024 15:42
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SHENYANG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in birçok noktasında geleneksel Çin Yeni Yılı'nın arifesi olan Cuma günü festivali karşılamak üzere birçok kutlama gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua

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