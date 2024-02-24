Çin'deki Bakım İşçileri Karlı Havalarda Elektrik Hatlarını Kontrol Ediyor - Son Dakika
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Çin'deki Bakım İşçileri Karlı Havalarda Elektrik Hatlarını Kontrol Ediyor

Çin\'deki Bakım İşçileri Karlı Havalarda Elektrik Hatlarını Kontrol Ediyor

Çin'in Xinjiang bölgesinde elektrik hatlarının bakımından sorumlu görevliler, yoğun kara rağmen hatlarda devriye gezerek yerel halka ve doğal güzellikleriyle ünlü turistik bölgelere kesintisiz elektrik sağlamak için çabalıyor. Xinjiang'daki Fuyun ilçesine bağlı Koktokay ve Tu'erhong köylerinde aşırı soğuk hava hakim. Bölgedeki bazı yerlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Sıcaklık ise eksi 49 dereceye kadar düştü. Xinhua Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor.

24.02.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
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Devriye gezen bakım işçilerinden çeşitli görüntüler

Çin'in Xinjiang bölgesinde elektrik hatlarının bakımından sorumlu görevliler, yoğun kara rağmen hatlarda devriye gezerek yerel halka ve doğal güzellikleriyle ünlü turistik bölgelere kesintisiz elektrik sağlamak için çabalıyor.

Xinjiang'daki Fuyun ilçesine bağlı Koktokay ve Tu'erhong köylerinde aşırı soğuk hava hakim.

Bölgedeki bazı yerlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

Sıcaklık ise eksi 49 dereceye kadar düştü.

Xinhua Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua

Xinhua Ajansı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Bakım İşçileri Karlı Havalarda Elektrik Hatlarını Kontrol Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki Bakım İşçileri Karlı Havalarda Elektrik Hatlarını Kontrol Ediyor - Son Dakika
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