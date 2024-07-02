Çin\'deki Haifeng Sulak Alanı\'nda Yağmur Sonrası Çarpıcı Görüntüler

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ÇEKİM TARİHİ: Yeni görüntüler

KONUM: Kunming, Çin

1. Haifeng Sulak Alanı'nın çeşitli görüntüleri

Son günlerde yağan şiddetli yağmurlar Çin'in Yunnan eyaletindeki Haifeng Sulak Alanı'nda çarpıcı bir kontrast yarattı. Bazı alanları berrak, bazıları bulanık olan sulak alan yukarıdan bakıldığında çift tonlu dev bir havuzu andırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Kunming kentinden bildiriyor.

(XHTV)