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Çin'deki heyelanda can kaybı 31'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki heyelanda can kaybı 31'e yükseldi

Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Zhenxiong ilçesinde dün meydana gelen toprak kayması sonucu 18 ev ve 47 kişi toprak altında kalmıştı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yeni bir toprak kayması riski nedeniyle geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirilemiyor.

Çin\'deki heyelanda can kaybı 31\'e yükseldi
23.01.2024 - 22:52,
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- Çin'deki heyelanda can kaybı 20'ye yükseldi

PEKİN - Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 12 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 20'ye yükseldiği, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong şehrine bağlı Zhenxiong ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Onlarca kişinin toprak altında kaldığı bölgede 12 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 20'ye yükseldi. Arama çalışmalarına binden fazla personelin katıldığı öğrenildi.

Kurtarma ekibi tarafından yapılan açıklamada, yeni bir toprak kayması riski nedeniyle arazide büyük iş makinelerinin kullanılamadığı ve geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirilemediği belirtildi.

Zhenxiong'te dün yerel saatle saat 05.51 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu 18 ev ve 47 kişinin toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Dondurucu soğukların ve kar yağışının etki olduğu bölgede 3 kişi kurtarılırken, kayıp 24 kişiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA
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