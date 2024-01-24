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Çin'deki heyelanda ölü sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki heyelanda ölü sayısı 34'e yükseldi

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 34'e yükseldi. Arama çalışmaları devam ederken, 10 kişi hala kayıp olarak bildirildi. Heyelanın nedeni olarak köyün yamacındaki toprak kütlesinin koparak aşağı sürüklenmesi gösterildi.

Çin\'deki heyelanda ölü sayısı 34\'e yükseldi
24.01.2024 - 15:18,
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Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Heyelanda ölenlerin sayısı 34'e çıkarken, 10 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Köyde 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı.

Arama ve kurtarma görevlileri, soğuk, karlı hava koşullarında kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel uzmanlardan oluşan bir heyet, yürüttüğü ön incelemede, heyelanın, köyün yamacında kurulduğu dağın tepesindeki 100 metre genişliğinde ve 60 metre yüksekliğinde toprak kütlesinin koparak aşağı sürüklenmesiyle tetiklendiğini belirledi.

Ulusal medyada yer alan fotoğraflarda toprak kütlesinin dağın yamacındaki taraçalardan aşağı kayarak köydeki hanelerin bir kısmının üzerini örttüğü görüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin'deki heyelanda ölü sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika
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