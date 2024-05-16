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Karstik obrukların çeşitli görüntüleri
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan karstik bir obruk görenleri hayrete düşürüyor.
Dev obruklar Çincede "Tiankeng" yani cennet çukuru olarak adlandırılıyor.
Bu obruklar, tekrarlanan göçüklerle oluşan karstik bölgelerde bulunan özel jeolojik niteliklere sahip.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'deki Karstik Obruklar: Cennetten Bir Parça - Son Dakika
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