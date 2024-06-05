Çin'deki kömür madeninde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'deki kömür madeninde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Çin'in Shandong eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu mahsur kalan 8 kişinin tamamı kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 5 kişinin sağlık durumu stabil.

05.06.2024 09:24
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JİNAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde sular altında kalan bir kömür madeninde arama ve kurtarma çalışmaları sona ererken, mahsur kalan 8 kişinin tamamı bulundu. Sahadaki kurtarma görevlilerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu kişilerden 3'ünün cansız bedenine ulaşılırken, 5'inin sağlık durumu ise stabil.

Su baskını Cumartesi günü saat 17.00 sularında eyaletin Tai'an kentinin Ningyang ilçesinde bulunan Huafeng kömür madeninde meydana geldi. Yeraltında çalışan 10 kişiden 2'si kaçmayı başarırken, 8'i mahsur kaldı.

Kurtarma görevlilerine göre, mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine Pazartesi günü ulaşıldı. Diğer 7 kişi ise Salı günü bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'deki kömür madeninde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki kömür madeninde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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