Çin'deki kömür madeninde mahsur kalan madencinin cansız bedenine ulaşıldı

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JİNAN, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde sular altında kalan bir kömür madeninde daha önce hakkında kayıp bildirimi yapılan mahsur kalmış bir madencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahadaki yetkililerin son gelişmelere dair verdiği bilgiye göre Pazartesi günü saat 04.00 itibarıyla maden tünelindeki su boşaltıldı ancak tünel hala çok miktarda tortuyla tıkalı durumda. Kurtarma görevlilerinin Pazartesi günü başlattığı tarayarak temizleme işleminin birkaç gün sürmesi bekleniyor. Görevliler mahsur kalan madencilere ulaşmak ve ikincil kazaları önlemek üzere çalışmalarını sürdürecek.

Su baskını Cumartesi günü saat 17.00 civarında Tai'an kentinin Ningyang ilçesinde bulunan Huafeng kömür madeninde meydana geldi. Olay esnasında yeraltında çalışmakta olan 10 kişiden 2'si kaçmayı başarırken 8'i mahsur kaldı.