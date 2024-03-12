Çin\'deki Malipo ilçesinde bulut denizi oluştu

Yks'ye Başvurular Geçen Yıla Göre 490 Bin 518 Kişi Azaldı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu açıkladı. Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, geçen yıla göre YKS'ye başvuru sayısı 490 bin 518 kişi azaldı. En genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Adayların çoğunluğu Anadolu liselerinden oluşuyor.