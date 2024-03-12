Çin'deki Malipo ilçesinde bulut denizi oluştu - Son Dakika
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Çin'deki Malipo ilçesinde bulut denizi oluştu

Çin\'deki Malipo ilçesinde bulut denizi oluştu

Çin'in Yunnan eyaletindeki Malipo ilçesinde, dağlık bir bölgede bulunan bir köyün yakınlarında, elverişli coğrafi konumdan dolayı bir bulut denizi oluştu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirildi.

12.03.2024 16:34
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Bulut denizinin çeşitli görüntüleri

Çin güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Malipo ilçesinde dağlık bölgede yer alan bir köyün yakınlarında, elverişli coğrafi konumdan dolayı bir bulut denizi oluştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Malipo'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'deki Malipo ilçesinde bulut denizi oluştu - Son Dakika

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