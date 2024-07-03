Çin'deki Poyang Gölü'nde Su Seviyesi Alarm Seviyesinin Üzerine Çıktı

JİUJİANG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jiujiang şehrine bağlı Yangjiachang köyünde sular altında kalan tarım arazileri görülüyor, 2 Temmuz 2024.
Poyang Gölü'nün Xingzi Hidroloji İstasyonu'ndaki su seviyesi Salı günü saat 20.00'de 21,29 metreye ulaşarak alarm işaretinin 2,29 metre üzerine çıktı. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)
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