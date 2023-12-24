Çin\'deki Ranwu Gölü\'ndeki Arpa Tarlaları

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Göl kıyısındaki arpa tarlalarının çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Qamdo şehrine bağlı Ra'og kasabasının Waba Köyü, köylülerin doğayla uyum içinde yaşadığı Ranwu Gölü kıyısında yer alıyor.
Kıyısında geniş arpa tarlaları bulunan Ranwu Gölü, Xizang'ın doğusundaki en büyük göl.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qamdo'dan bildiriyor. (XHTV)
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