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Çin'deki Vahşi Panda Nüfusu Artıyor - Son Dakika
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Çin'deki Vahşi Panda Nüfusu Artıyor

Çin'de vahşi doğadaki dev panda nüfusu 1980'lerde yaklaşık 1.100 iken şu anda 1.900 civarına yükselmiş durumda. Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi yetkilisi Zhang Yue, bu artışın Çin'in koruma çabalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Dev Panda Ulusal Parkı'nın kurulmasıyla vahşi dev pandaların yaklaşık yüzde 72'sine kayda değer koruma sağlanmıştır. Verilere göre, dev panda habitatının korunan alanları 2012 yılından bu yana 1,39 milyon hektardan 2,58 milyon hektara çıkmıştır. Bu sayede vahşi panda nüfusunun güvenliği ve sürdürülebilir gelişimi etkin şekilde sağlanabiliyor.

Çin\'deki Vahşi Panda Nüfusu Artıyor
25.01.2024 - 13:08,
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BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'de vahşi doğadaki dev panda nüfusu 1980'lerde yaklaşık 1.100 iken şu anda 1.900 civarına yükselmiş durumda.

Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi yetkilisi Zhang Yue Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu önemli artışın büyük ölçüde Çin'in koruma çabalarını artırmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Zhang, Ekim 2021'de toplam 22.000 kilometrekareden büyük bir alana kurulan Dev Panda Ulusal Parkı'nın, vahşi dev pandaların yaklaşık yüzde 72'sine kayda değer koruma sağladığını söyledi.

İdarenin verileri, dev panda habitatının korunan alanlarının 2012 yılından bu yana 1,39 milyon hektardan 2,58 milyon hektara çıktığını gösterdi. Bu sayede vahşi panda nüfusunun güvenliği ve sürdürülebilir gelişimi etkin şekilde sağlanabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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