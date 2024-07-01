Çin\'deki Zijiang Nehri\'nde Taşkınlar Devam Ediyor

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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Zijiang Nehri'nin çeşitli görüntüleri

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Zijiang Nehri bu yıl üçüncü kez taşarak, Cumartesi gecesi alarm seviyesine ulaştı.

Nehrin beş gün içinde üç kez taşması, sel kontrolünde giderek artan seviyede güçlükler oluşturdu.

Anhua ilçesindeki yerel yetkililer, nehir hattında selleri önleyebilmek için dronelardan faydalanıyor.

"Drone devriyesi, insanların yaptığı devriyeye kıyasla çok daha hızlı olup daha geniş bir alanı kapsıyor. Bir drone, Zijiang Nehri'nin ilçeden geçen bölümünde sadece 20 dakikada devriyeyi tamamlıyor. Böylelikle potansiyel tehlikeleri kısa süre içinde tespit edebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anhua'dan bildiriyor. (XHTV)