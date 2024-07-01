Çin'deki Zijiang Nehri'nde Taşkınlar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'deki Zijiang Nehri'nde Taşkınlar Devam Ediyor

Çin\'deki Zijiang Nehri\'nde Taşkınlar Devam Ediyor

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Zijiang Nehri bu yıl üçüncü kez taşarak, sel kontrolünde giderek artan seviyede güçlükler oluşturuyor. Anhua ilçesindeki yerel yetkililer, nehir hattında selleri önlemek için dronelardan faydalanıyor. Drone devriyesi, insanların yaptığı devriyeye kıyasla daha hızlı ve geniş bir alanı kapsayarak potansiyel tehlikeleri kısa sürede tespit edebiliyor.

01.07.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Zijiang Nehri'nin çeşitli görüntüleri

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Zijiang Nehri bu yıl üçüncü kez taşarak, Cumartesi gecesi alarm seviyesine ulaştı.

Nehrin beş gün içinde üç kez taşması, sel kontrolünde giderek artan seviyede güçlükler oluşturdu.

Anhua ilçesindeki yerel yetkililer, nehir hattında selleri önleyebilmek için dronelardan faydalanıyor.

"Drone devriyesi, insanların yaptığı devriyeye kıyasla çok daha hızlı olup daha geniş bir alanı kapsıyor. Bir drone, Zijiang Nehri'nin ilçeden geçen bölümünde sadece 20 dakikada devriyeyi tamamlıyor. Böylelikle potansiyel tehlikeleri kısa süre içinde tespit edebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anhua'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Hunan, Çevre, Doğa, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Zijiang Nehri'nde Taşkınlar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:48 İstanbul’da ölümlü kazaya karışmışlardı ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul'da ölümlü kazaya karışmışlardı! ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:10:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'deki Zijiang Nehri'nde Taşkınlar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement