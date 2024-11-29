Çin'den ABD'nin Füze Sistemi Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'nin Füze Sistemi Uyarısı

Çin, ABD'nin Filipinler'deki Typhon füze sistemini geri çekmesini istedi ve jeopolitik gerilimi artırdığını belirtti.

29.11.2024 14:48
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BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Typhon orta menzilli füze sisteminin Filipinler'den derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Wu perşembe günü, Filipinler'in ABD'den füze sistemi satın almayı değerlendirdiği yönündeki son haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wu ABD'nin Filipinler'de orta menzilli füze sistemi konuşlandırmasına kesinlikle karşı olduklarını sık sık dile getirdiklerini hatırlattı.

Typhon'u "bir saldırı silahı" olarak niteleyen Wu, Filipinler'in ABD'nin bu sistemi konuşlandırmasını kabul ederek jeopolitik cepheleşmeyi artırdığını ve bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirtti.

Wu, bunun sadece Filipinler'i ilgilendiren bir konu olmadığını, bölgedeki tüm ülkelerin ortak güvenliğini de ilgilendirdiğini kaydetti.

Wu, "Tarih ve gerçekler sık sık ABD silahlarının konuşlandırıldığı yerlerde çatışma riskinin arttığını ortaya koymuştur" dedi.

"İlgili tarafları Typhon orta menzilli füze sistemini derhal geri çekmeye çağırıyoruz" diyen Wu, ABD ve Filipinler'in yanlış yolda ilerlemeye devam etmesi halinde Çin tarafının kararlı önlemler alacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Filipinler, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'nin Füze Sistemi Uyarısı - Son Dakika

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