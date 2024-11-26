Çin'den ABD Uçağına Sert Tepki

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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Cao Jun, ABD'ye ait P-8A tipi denizaltı savunma devriye uçağının Taiwan Boğazı'ndan geçmesini sert dille eleştirdi.

Cao salı günü yaptığı açıklamada Doğu Harekat Komutanlığı'nın boğazda ihlalde bulunan ABD uçağını yakından takip etmek, izlemek ve uyarılarda bulunmak üzere deniz ve hava kuvvetlerini görevlendirerek duruma etkili şekilde karşılık verdiğini söyledi.

ABD'nin konuya ilişkin açıklamasında hukuk ilkelerini çarpıtarak uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirten Cao, ABD'ye konuyu çarpıtıp sansasyonel hale getirmeye son verme ve bölgesel barış ve istikrarı birlikte koruma çağrısı yaptı.