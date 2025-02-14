Çin'den ABD'ye Barış Mesajı

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidar döneminde, iki ülkenin barış içinde bir arada var olma ilkesine sadık kalarak büyük güç rekabetinden kaçınması gerektiğini söyledi.

Vang, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) "Çin'in Dünyadaki Yeri" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin dış politikası ve uluslararası sorunlara ilişkin tutumunu değerlendirdi.

Büyük güç rekabetlerinin tarihte insanlığa felaketler getirdiğini belirten Vang, 20. yüzyılda meydana gelen iki dünya savaşının hala hafızalarda olduğunu anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vang, "Eğer ABD, Çin'i bastırma ve çevreleme eğiliminde olursa, buna karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmaz. Bu durumda Çin'in egemenliğini, ulusal onurunu ve meşru kalkınma hakkını karalılıkla savunur, ABD'nin tek taraflı zorba eylemlerine karşı koyarız." diye konuştu.

Vang, Başkan Trump'ın gümrük tarifelerini artırmaya yönelik politikalarının gündemde olduğu bir dönemde, açıklık ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkileri sürdürmenin önemine dikkati çekerek, "Korumacılık hiçbir sorunu çözmez. Gelişigüzel tarifeler hiç kimseye kazandırmaz. Ekonomik ayrışma yalnızca fırsatlardan yoksun kalmak anlamına gelir. Yüksek çitli küçük bahçeler ancak onu yapanı kısıtlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Vang, iki büyük ülkenin bir arada yaşamalarının doğru yolunu bulmak için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını, bunu yaparken uluslararası eşitlik ve adaleti koruyacaklarını, meşru kalkınma hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

" Çince'de bir deyiş vardır: Bırak güçlü olan yapacağını yapsın, tepelerde esen hafif yel gibi kayıtsız ol. Onlar ne kadar haşin olursa olsun nehri aydınlatan parlak ay gibi yerinde kal. Rüzgar ne yönde eserse essin, hep sakin ve sarsılmaz ol."

"Eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünya"

Bakan Vang, küresel düzenin çok kutuplu bir dünyaya doğru evrildiğini ve bunun sadece tarihsel bir kaçınılmazlık değil, aynı zamanda somut bir gerçeklik olduğunu belirtti.

Vang, bu çok kutupluluğun kargaşa, çatışma ve cepheleşmeye, güçlü ülkelerin güçsüzlere hakim olmasına ya da güçsüzün güçlüyü ezmesine yol açmaması için eşitlik ve düzen içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in çok kutuplu sistemde bir belirginlik unsuru, değişen dünyada istikrarlı ve yapıcı bir güç olacağını ifade eden Vang, "İster sömürgecilik olsun, ister merkez-çevre ilişkisi, eşitsiz düzenler sonunda çökmeye mahkumdur. Bağımsızlık ve özerklik tüm dünyanın ortak arayışı, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi durdurulamaz bir eğilim durumunda. Eşit haklar, eşit fırsatlar ve eşit kurallar, çok kutuplu dünyanın temel ilkeleri olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, Çin'in boyutuna bakılmaksızın tüm ülkelerin eşitliğini savunduğunu, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası sistemde sesinin ve temsilinin artırılmasını desteklediğini kaydetti.

Tüm ülkelerin uluslararası hukuka saygı göstermesi, uluslararası ilişkilerde Birleşmiş Miletler (BM) şartının amaç ve ilkelerine uygun hareket etmesi gerektiğini dile getiren Vang, "Dünya bugün kaos ve kafa karışıklığı içinde. Bunun en önemli sebebi, güçlü olanın haklı olduğuna inanan bazı ülkelerin orman kanununu haber veren Pandora'nın kutusunu açmaları. Güçlerine ve boyutlarına bakılmaksızın tüm ülkeler uluslararası hukukun eşit paydaşı olmalıdır." şeklinde konuştu.

Vang, çok kutupluluk paradigmasının bir düzensizlik hali olmaması gerektiğine işaret ederek, "Standartlar ve normal olmadığı takdirde bugün masada olan yarın menüde olabilir." ifadesini kullandı.

"Düzen ve kurallar"

Son yıllarda "Çin'in uluslararası düzeni değiştirmeye çalışan bir güç olduğu" iddiasının sıkça dile getirildiğini belirten Vang, ancak bugün bu konunun artık pek konuşulmadığını söyledi. Bunun nedeni olarak ise bir ülkenin (ABD) uluslararası anlaşmalardan ve örgütlerden çekilmesini gösteren Vang, bunun Avrupa'da her gün ürpertiye yol açtığını belirterek, "Çin, mevcut dünya düzeninde büyüyor, bu düzenden fayda sağlıyor. Çin'in yaptığı ve yapacağı ve diğer ülkelerinde de beklentisi, uluslararası düzenin daha adil ve akılcı bir yöne kavuşturulmasıdır." ifadesini kullandı.

Vang, kurallar konusunda BM merkezli uluslararası sistemin korunması, uluslararası ilişkilerde BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayalı temel normların geçerli olması gerektiğine işaret ederek, bunun ortak ölçü kabul edilmesi halinde çifte standartlara yer kalmayacağını söyledi.

Ukrayna krizi

Soru-cevap bölümünde, moderatörün Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'ya verdiği desteğe ilişkin sorusuna yanıt veren Çinli Bakan, Çin ve Rusya'nın ilişkilerini cepheleşmeme, ittifak kurmama ve üçüncü tarafları hedef almama ilkeleri doğrultusunda yürüttüğünü vurguladı.

Çin'in, Ukrayna'daki savaşı sonlandırması için Rusya'dan doğal gaz almayı kesmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna Vang, "Eğer Çin, Rusya'dan doğal gaz almazsa nereden alacak? Başka hangi ülke Çin halkının ihtiyacını karşılayabilecek kadar çok gaz sağlayabilir? Bu mümkün değil, üstelik güvenli de değil çünkü bazı ülkeler ticari ve ekonomik meseleleri siyasileştirerek Çin'i bastırmak için araç olarak kullanma eğilimde. Bunun olmasına izin veremeyiz." yanıtını verdi.

Vang, Çin'in Ukrayna krizi dahil tüm çatışma ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla siyasi olarak çözülmesinden yana olduğunu, zira güç kullanımı ve yatırımların asla çözüm getirmediğine dikkati çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in savaşın başlamasının ardından Ukrayna sorununun çözümü için 4 ilke ortaya koyduğunu hatırlatan Vang, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin gözetilmesi ve tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi gereğine işaret ettiğini vurguladı.

Çin'in taraflar arasında barış görüşmelerini teşvik edecek tüm çabaları desteklediğini belirten Vang, bu bağlamda ABD ve Rusya'nın savaşın sonlandırılması için müzakere yürütme kararını olumlu karşıladığını, ayrıca savaşın mağduru olan Avrupa'nın da çözümün tarafı olması gerektiğini sözlerine ekledi.