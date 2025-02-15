Çin'den ABD'ye Çelik Vergisi Tepkisi

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BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Demir ve Çelik Birliği, ABD'nin çelik ithalatlarına ek gümrük vergisi getirmesinin çok taraflı ticaret kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Birlikten cuma günü yapılan açıklamada çeliğin, temel bir endüstriyel malzeme olduğu ve sektördeki ticari korumacılığın ABD'nin kendi çıkarlarını zedeleyeceği belirtildi.

ABD'nin ticari korumacılık önlemlerinin çelik fiyatlarının diğer pazarlara göre sürekli yüksek seyretmesine neden olduğunu belirten birlik, bu durumun üretimin alt aşamalarındaki imalatçıların maliyetleri artırdığını ve ülkedeki enflasyon seviyelerini düzenleme çabalarını aksattığını ifade etti.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getirerek çok taraflı ticaret kurallarını ve Dünya Ticaret Örgütü kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan birlik, söz konusu uygulamanın kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine ciddi şekilde zarar verdiğini ve küresel tedarik zincirini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Birlik, bu tür tek taraflı ve korumacı önlemlere karşı olduklarını söyledi. Açıklamada çelik ticaretinin doğru yol alan çok taraflı ticaret sistemine geri döndürülmesi temennisi dile getirilerek tüm tarafların endişelerinin eşit istişare yoluyla ele alınması çağrısı yapıldı.

Birlik, Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'yle iletişim ve diyaloğu geliştirip karşılıklı anlayış ve güveni artırmayı umduğunu kaydetti.