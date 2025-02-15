Çin'den ABD'ye Çelik Vergisi Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den ABD'ye Çelik Vergisi Tepkisi

Çin Demir ve Çelik Birliği, ABD'nin çelik ithalatına gümrük vergisi getirmesini eleştirdi.

15.02.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Demir ve Çelik Birliği, ABD'nin çelik ithalatlarına ek gümrük vergisi getirmesinin çok taraflı ticaret kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Birlikten cuma günü yapılan açıklamada çeliğin, temel bir endüstriyel malzeme olduğu ve sektördeki ticari korumacılığın ABD'nin kendi çıkarlarını zedeleyeceği belirtildi.

ABD'nin ticari korumacılık önlemlerinin çelik fiyatlarının diğer pazarlara göre sürekli yüksek seyretmesine neden olduğunu belirten birlik, bu durumun üretimin alt aşamalarındaki imalatçıların maliyetleri artırdığını ve ülkedeki enflasyon seviyelerini düzenleme çabalarını aksattığını ifade etti.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getirerek çok taraflı ticaret kurallarını ve Dünya Ticaret Örgütü kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan birlik, söz konusu uygulamanın kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine ciddi şekilde zarar verdiğini ve küresel tedarik zincirini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Birlik, bu tür tek taraflı ve korumacı önlemlere karşı olduklarını söyledi. Açıklamada çelik ticaretinin doğru yol alan çok taraflı ticaret sistemine geri döndürülmesi temennisi dile getirilerek tüm tarafların endişelerinin eşit istişare yoluyla ele alınması çağrısı yapıldı.

Birlik, Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'yle iletişim ve diyaloğu geliştirip karşılıklı anlayış ve güveni artırmayı umduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Çelik Vergisi Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Sanayide dehşet anları Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
11:07 İstanbul’a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek
09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:38:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Çelik Vergisi Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.