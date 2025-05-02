Çin'den ABD'ye DTÖ Eleştirisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye DTÖ Eleştirisi

Çin, ABD'nin kapasite fazlası suçlamalarını reddederek, korumacı politikalarını eleştirdi.

02.05.2025 14:37
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CENEVRE, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) yapılan toplantıda ABD gibi bazı ülkelerin dile getirdiği "kapasite fazlası" suçlamalarını reddederek, ABD'nin "karşılıklı gümrük vergileri" ve ayrımcı sübvansiyon politikalarının DTÖ kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğine yönelik sert eleştirilerini dile getirdi.

Salı günü düzenlenen Sübvansiyon ve Telafi Edici Önlemler Komitesi toplantısında söz alan Çin heyeti, kapasite fazlasının tanımı konusunda herkes tarafından kabul gören bir standart ya da metodoloji bulunmadığına dikkat çekti.

Heyet, bir DTÖ üyesinin üretiminin, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaması, aynı zamanda söz konusu üyenin karşılaştırmalı avantajlarını kullanarak küresel ticarete ve piyasa rekabetine katılmasına da imkan vermesi gerektiğini vurguladı.

Heyet, örnek olarak ABD'nin büyük miktarlarda yarı iletken çipi, uçak ve soya fasulyesi ihraç ettiğini, Almanya ve Japonya'nınsa büyük otomobil ihracatçıları olduğunu belirtti.

ABD gibi bazı üye ülkelerin sürekli şekilde abartarak gündeme getirdiği "kapasite fazlası" söyleminin, ekonomik küreselleşmenin mantığına ters düştüğünü ve rekabet ve pazar payı konusunda endişelere yol açtığını kaydeden heyet, "kapasite fazlasının" tek taraflı ve korumacı önlemler için kötü bir mazeret olarak kullanıldığını ifade etti.

Heyet, Çin'in endüstriyel kalkınması ve rekabet avantajlarının, sübvansiyonların bir sonucu olmadığını, tersine sürekli teknolojik inovasyon ve eşgüdümlü kalkınma neticesinde elde edildiğini vurguladı.

Çin'in, ticaret politikasına riayet etmeye büyük önem verdiğini kaydeden heyet, sübvansiyon politikaları da dahil olmak üzere ticaret politikalarını sürekli şekilde DTÖ kuralları ve şeffaflık gereklilikleriyle uyumlu hale getiren Çin'in, çok taraflı ticaret sistemine kararlı şekilde bağlı olduğunu belirtti.

ABD'nin "karşılıklı gümrük vergilerinin" küresel ticareti bozduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğine dikkat çeken heyet, Çin'in küresel ticaretin istikrarını sağladığını ve kararlı şekilde diğer gelişmekte olan üyelerin yanında durduğunu dile getirdi.

ABD'nin sık sık üretim kapasitesi konusunda Çin'i suçlayıp karalamasının ve Çin'i bir "tehdit" olarak göstermeye çalışmasının nedeninin basit olduğunun altını çizen heyet, her zaman "sıfır toplam" zihniyetine ve "Önce Amerika" politikasına bağlı kalan Washington'ın, uluslararası işbirliği yoluyla kazan-kazan sonuçları elde edileceğine inanmadığını belirtti.

Çin'in ayrıca ABD'nin CHIPS ve Bilim Yasası'nı ve "karşılıklı gümrük vergilerini" küresel piyasayı bozmakla ve DTÖ kurallarını ihlal etmekle sert biçimde eleştirdiğini de hatırlatan heyet, ABD'nin uygulamalarının sadece piyasa ekonomisinin nesnel kurallarından sapmakla kalmadığını, aynı zamanda uluslararası ticaret ve yatırım düzenini de ciddi şekilde sekteye uğrattığını vurguladı.

Çin tarafı, DTÖ üyelerine işbirliğini artırma, ABD'nin tek taraflı zorbalığına karşı çıkma ve ortaklaşa kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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