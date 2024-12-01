Çin'den ABD'ye F-16 Satışına Tepki - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye F-16 Satışına Tepki

Çin, ABD'nin Tayvan'a F-16 yedek parça satışını kınadı ve bağımsızlık desteklerine son verilmesini istedi.

01.12.2024 16:46
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Çin, ABD'nin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a F-16 savaş uçaklarının yedek parçaları, radar donanımı ve taktik iletişim sistemini içeren 385 milyon dolarlık silah satışına onay vermesini kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tayvan bölgesine silah satışının "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye ve özellikle de Tayvan'a uzun dönemli silah satmamayı taahhüt ettiği 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğu savunuldu.

Satışın, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, Çin'in bunu kınadığı ve Washington yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiği belirtildi.

Açıklamada satışın, ABD'nin "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe" taahhüdüyle çeliştiğine işaret edilerek, Washington yönetimine Tayvan'ı silahlandırmaya ve bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçleri desteklemeye son vermesi çağrısı yapıldı.

Yedek parça, radar ve taktik iletişim sistemi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım'da Tayvan'a F-16 yedek parçaları, Elektronik Taramalı Aktif Dizin (AESA) radar sistemi ve Mobil Abone Ekipmanı (MSE) taktik iletişim sisteminin satışına onay verdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, jet yedek parçaları ve radar sistemine 320 milyon dolar, taktik iletişim sistemine 65 milyon dolar ödeneceği belirtilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada satışın onaylanması dolayısıyla ABD makamlarına teşekkür edilerek bunun Tayvan'ın kendini savunma yeterliliğini geliştirmesine destek olarak bölgesel istikrar için sağlam zemin oluşturulmasına katkı sağlayacağı kaydedilmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve silah satışına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye F-16 Satışına Tepki - Son Dakika

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