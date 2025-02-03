Çin'den ABD'ye Fentanil Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Fentanil Tepkisi

Çin, ABD'nin fentanil ithalatına ek gümrük vergisinden rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

03.02.2025 17:06
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BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin fentanille ilgili konuları bahane ederek Çin'den yapılan ithalata getirdiği yüzde 10 ek gümrük vergisinden son derece rahatsız olduklarını ve bu karara kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, pazar günü yaptığı açıklamada Çin'in dünyadaki en sıkı uyuşturucu kontrol politikalarına sahip olan ve bunları en titiz biçimde uygulayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Çin'in uluslararası uyuşturucu kontrol yükümlülüklerini tutarlı ve kararlı şekilde yerine getirdiğinin altını çizen sözcü, ABD de dahil olmak üzere dünya genelindeki ülkelerle işbirliği yaparak uyuşturucu ile uluslararası mücadeleye aktif katılım sağladığını belirtti.

Ülkede yaygın kullanılmamasına rağmen Çin'in insani bir yaklaşım sergileyerek 2019 yılında ABD'nin talebi üzerine fentanil bağlantılı maddeleri resmen bir sınıf olarak tanımlayan ilk ülke olduğunu hatırlatan sözcü, ABD'nin ise bu maddeleri daimi şekilde bir sınıf olarak tanımlamadığına işaret etti.

Bu düzenlemelerden sonra ABD'den Çin menşeli bu tür maddelerin ele geçirildiğine yönelik herhangi bir bilgi almadıklarını belirten sözcü, Çin ve ABD'nin son yıllarda uyuşturuculara yönelik düzenlemeler, vakalarla ilgili işbirliği ve istihbarat paylaşımı gibi alanlarda gerçekleştirilen tatbiki işbirliği sonucu uyuşturucu kontrolünde gözle görülür ilerleme kaydederek somut faydalar elde ettiğini söyledi.

Sözcü, ABD'deki fentanil krizinin temel nedenlerinin iç kaynaklı olduğunu ve bu krizin asıl çözümünün ülke içindeki uyuşturucu talebini azaltmak ve kolluk işbirliğini güçlendirmekten geçtiğini ifade etti.

Suçu başka ülkelere atmanın sadece sorunun çözümünü engellemekle kalmayıp aynı zamanda Çin ve ABD arasında uyuşturucu kontrolü alanındaki güven ve işbirliğinin temelini de zedelediğini söyleyen sözcü, Çin'in ABD'den hatalarını düzeltmesini ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemek üzere uyuşturucu kontrolüne yönelik ikili işbirliğinde zor kazanılan ilerlemeyi korumasını talep ettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Hukuk, Sözcü, Dünya, Son Dakika

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