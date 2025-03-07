Çin'den ABD'ye Füze Tepkisi

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Asya'ya orta menzilli füze sistemi konuşlandırmasına kesinlikle karşı olduklarını vurgulayarak bunun, bölge ülkeleri tarafından da olumlu karşılanmadığını söyledi.

Wang cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin 'Hint-Pasifik Stratejisi'ni' açıklamasının üzerinden yıllar geçti, ancak bölge ülkeleri için ne yaptı? Sorunları körüklemek ve anlaşmazlıklar yaratmak dışında hiçbir şey yapmadı. ABD, yapıcı bir katkı unsuru olmaktan daha çok yıkıcı bir rol oynadığını ortaya koydu" dedi.