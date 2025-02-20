Çin'den ABD'ye Gümrük Vergisi Eleştirisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Gümrük Vergisi Eleştirisi

Çin Ticaret Bakanı, ABD'nin gümrük vergileri yüzünden diyalog çağrısı yaptı.

20.02.2025 14:47
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Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 10 ek gümrük vergisinin ikili ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları tek taraflı adımlar yerine diyalog yoluyla çözme çağrısı yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, yeni atanan ABD'li mevkidaşı Howard Lutnick'e mektup yazdı.

Mektupta Çin'in ABD'nin tek taraflı tarife adımlarından rahatsız olduğunu vurgulayan Vang, "Tek taraflı tarife artışları normal ekonomik ilişkileri olumsuz etkiliyor. Sorunları eşit temelde diyalog ve müzakere ile çözmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Vang, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasında güçlü ticari ilişkilerin hem iki ülkenin büyümesi hem de küresel ekonominin istikrarı açısından kritik olduğuna işaret ederek, "Ekonomik ve ticari ilişkiler ABD ile Çin arasındaki bağların önemli bir boyutu. Çin, diyaloğu artırmak, farklılıkları yönetmek ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve faydaların paylaşımına dayalı işbirliğini geliştirmek için ABD ile birlikte çalışmaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin fentanil ihracatını ek gümrük tarifesine gerekçe göstermesini eleştiren Vang, Pekin ve Washington'ın fentanilin kontrolü konusunda işbirliğinde önemli mesafe kaydetmiş olduğunu hatırlattı.

Trump, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

Çin hükümeti, Trump'ın tarife artışına karşı 4 Şubat'ta bir dizi tedbiri duyurmuştu. ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği, bazı kritik madenlere ihracat kontrolü uygulanacağı bildirilmişti.

ABD'li internet şirketi Google hakkında antitekel soruşturması başlatılırken, ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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