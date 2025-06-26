Çin'den ABD'ye Nesnel Algı Çağrısı

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'ye Çin'le ilgili nesnel ve rasyonel bir algı geliştirme ve hem ABD kamuoyunu hem de uluslararası toplumu kandırıp yanlış yönlendirmeye son verme çağrısında bulundu.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında ABD Savunma Bakanı'nın Çin'i "tehdit" olarak tanımladığı ve ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde "barışı güç yoluyla sağlamak" üzere caydırıcılığını ön plana çıkardığı şeklindeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zhang, ABD'nin bölgedeki kuvvetlerinin savaşa hazır olma durumunu güçlendirme ve Taiwan'ın savunma kapasitesini artırmaya yönelik planları hakkında da açıklamalar yaptı.

Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu belirten Zhang, ABD'den her şey için Çin'i suçlamaya son vermesini ve iki ülke ve ordu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için uygun koşulları oluşturmasını istedi.

Çin'in hiçbir ülkeyi kendi kalkınmasıyla tehdit etmediğini ve belli bir ülke gibi caydırma ve zorlamaya başvurmadığını vurgulayan Zhang, Çin ordusunun, dünya barışının korunmasında sağlam bir kuvvet olduğunu ifade etti.