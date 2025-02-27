Çin'den ABD'ye Nükleer Silahsızlanma Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Nükleer Silahsızlanma Çağrısı

Çin, ABD'nin nükleer cephaneliğini azaltarak silahsızlanma sürecine liderlik etmesini istedi.

27.02.2025 16:04
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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin "Önce Amerika" söylemini uygulamaya geçirerek nükleer cephanelik ve askeri harcamaları azaltma konusunda öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

Wu, perşembe günkü basın toplantısında dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip ülke olan ABD'nin, nükleer silahsızlanmaya yönelik özel ve birincil sorumluluklarını yerine getirmesi ve sonrasında nükleer cephaneliğinde kesin ve kapsamlı kesintilere gitmesinin şart olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Çin ve Rusya'yla nükleer silahların kontrolü konusunda görüşmelerde bulunmayı planladığını ve üç ülkenin savunma bütçelerini yarı yarıya azaltma önerisinde bulunacağını söylemişti.

Wu, nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama politikasına bağlı olduklarını, kendini savunma odaklı bir nükleer strateji izlediklerini ve nükleer güçlerini ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum düzeyde tuttuklarını yineledi.

Savunma bütçesine de değinen sözcü, ABD'nin uzun yıllardır savunma harcamaları konusunda dünyada ilk sırada yer aldığını ve ABD'nin savunma harcamalarının onu takip eden 8 ülkenin harcamalarının toplamından daha yüksek olduğunu kaydetti.

Sözcü, "ABD'nin 'Önce Amerika' söylemini bu konuda uygulamaya geçirerek nükleer cephanelik ve askeri harcamaları azaltma konusunda öncülük etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Nükleer Silahsızlanma Çağrısı - Son Dakika

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