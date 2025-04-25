Çin'den ABD'ye Paranoid Eleştiri

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin Çin ordusu hakkındaki "paranoid sanrılarını" bir kenara bırakması gerektiğini söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında ABD'li ordu ve savunma yetkililerinin kısa süre önce Çin'in askeri yeteneklerinde artış olduğu yönünde uyarılarda bulunması ve bu bağlamda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Çin'e ait hipersonik füzelerin 20 dakika içinde ABD'nin tüm uçak gemilerini yok edebileceğini söylediği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Bizler kaydettiğimiz gelişmeyi mantıklı şekilde değerlendirebiliyoruz ve ABD tarafının, 'paranoid sanrılarını" terk edip başkalarını tehdit görmeye son vermesini temenni ediyoruz" dedi.

Zhang, "ABD'deki bazı kişiler her daim Çin ordusuna önyargıyla bakıp sözde 'Çin ordusu tehdidi' üretiyorlar. İki ülkenin orduları arasındaki etkileşimi engelleyen şeyin tam da bu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ihtilaf kurmama, çatışmama ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerinin, Çin'le ABD arasındaki en temel ortak çıkarları teşkil ettiğini ve tüm dünyadaki insanların da ortak beklentisi olduğunu vurguladı.