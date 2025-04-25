Çin'den ABD'ye Sert Tepki

LONDRA, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin'in ABD tarafından getirilen sözde "karşılıklı gümrük vergilerine" karşı gösterdiği sert tepki ve aldığı karşı önlemlerin, sadece kendi ulusal çıkarlarını korumayı değil, aynı zamanda çok taraflı ticaret sistemini korumayı ve uluslararası adaleti el üstünde tutmayı da amaçladığını söyledi.

Büyükelçi, perşembe günü Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin adına Londra'nın iç kesiminde düzenlenen yatırım ve ticareti teşvik etkinliğinde konuştu.

ABD'nin aralarında Çin ve İngiltere'nin de bulunduğu tüm ticaret ortaklarına sözde "karşılıklı gümrük vergileri" uygulamasının, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının açık bir ihlali ve pervasız bir tek taraflılık, korumacılık ve ticari zorbalık eylemi olduğunu kaydeden Zheng, "Bu adım, çok taraflı ticaret sistemine ve küresel ekonomiye yıkıcı bir darbe indirerek tüm ülkelerin çıkarlarına ciddi zarar vermiştir" dedi.

Washington'ın son birkaç gündür bir yandan bazı Asya ülkelerine yüksek gümrük vergileri ilan edip diğer yandan Çin'e yönelik gümrük vergilerini büyük oranda indireceğini belirterek kafa karıştırıcı sinyaller gönderdiğini kaydeden büyükelçi, ABD'nin bu hileye başvurarak büyük ihtimalle vergilerin kendi ülkesinde yol açtığı zararları hafifletip sermaye piyasasını etkilemeye çalıştığını dile getirdi.

Büyükelçi, Çin'in ilk günden itibaren gümrük vergisi ve ticaret savaşlarının kazananı olmayacağı yönünde net bir tutum sergileyerek, savaş istemediğini, ama savaştan da korkmadığını ve gerekirse savaşmaktan kaçınmayacağını vurguladığını hatırlattı.

ABD'nin görüşmek istemesi halinde kapılarının açık olduğuna dikkat çeken Zheng, "Ancak an itibarıyla Çin ile ABD arasında gerçekleşen herhangi bir müzakere bulunmamaktadır" dedi.

Diyaloğun eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak fayda ilkelerini temel alması gerektiğini kaydeden büyükelçi, ABD'ye "maksimum baskı, tehdit ve şantaj" politikasına son verme çağrısı yaptı.

Zheng, uluslararası topluma da dayanışma sergileme ve tek taraflılık ve ticari zorbalığa karşı birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Büyükelçi, "Ödün vermek ve boyun eğmek, daha fazla soruna yola açıp zorbayı güçlendirmekten başka bir işe yaramaz" uyarısında bulundu.

Büyükelçi, serbest ve açık ticareti savunma konusunda köklü bir geleneği olan İngiltere'nin, tarihin doğru tarafında durması, çok taraflılığı desteklemesi ve bu önemli ilke meselesinde uluslararası toplumun çoğunluğuyla aynı tarafta durması temennisinde bulundu.