Çin'den ABD'ye Taiwan Tepkisi

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BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD tarafından Çin'in Taiwan bölgesine silah satılmasını kınayarak, Taiwan sorununun Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Wu, pazartesi günkü basın toplantısında ABD tarafından Çin'in Taiwan bölgesine yapılan askeri yardım ve silah satışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray, 21 Aralık'ta Taiwan'a 571,3 milyon ABD doları değerinde askeri yardım yapılacağını duyurmuş, aynı gün ABD Savunma Bakanlığı da Dışişleri Bakanlığı'nın adaya 295 milyon ABD doları değerinde silah satışını onayladığını belirtmişti.

Wu, Taiwan'a silah satışlarının, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temellerini teşkil eden tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Sözcü, ABD'yi "Taiwan'ın bağımsızlığına" destek vermeme yönündeki siyasi taahhüdünü ihlal etmek ve Taiwan'ı savaş tehlikesine doğru sürüklemekle eleştirdi.

Wu, "ABD'yi Taiwan'a askeri yardım ve silah satışını derhal durdurmaya ve bölgeyle askeri ilişkilerini kesmeye çağırıyoruz" dedi.