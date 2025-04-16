Çin'den DPP'ye Sert Eleştiri

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'ye yalakalık yapma ve Taiwan'ın çıkarlarını peşkeş çekme şeklindeki "menfur" eylemlerinden dolayı Lai Ching-te'nin başını çektiği Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini sert dille eleştirdi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında çip üreticisi TSMC'nin ABD'deki yatırımlarını genişletmesi, ABD'nin Taiwan'a yüzde 32 gümrük vergisi getirmesi ve Lai Ching-te'nin tüm bu konular hakkında yaptığı büyük eleştirilere yol açan açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DPP yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışıyla bilinçli şekilde adanın temel stratejik sektörlerini sattığına, ancak bunun karşılığında Taiwan'ın artık ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Zhu, bu durumun ABD ile Taiwan arasındaki sözde sağlam ilişkiye yönelik kasıtlı olarak oluşturulan yanılsamayı yok ettiğini vurguladı.