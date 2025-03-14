Çin'den DPP'ye Sert Uyarı

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığına" destek vereceği hayaliyle kendilerini kandırdıklarını belirtti.

Zhang, cuma günkü basın toplantısında, DPP yetkililerinin ABD'nin Taiwan'dan vazgeçmeyeceği yönündeki son açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede DPP yetkililerinin gönüllü olarak piyon gibi davranıp Taiwan halkına ihanet ettiklerini belirtti.

ABD tarafının Taiwan'ı kullanarak Çin'i baskı altına almaya çalıştığını ve Taiwan'ı silahlandırmayı artırdığını kaydeden Zhang, DPP yetkililerininse bu durumu kullanarak savunma harcamalarını yükseltme peşinde koştuğunu ifade etti.

Zhang, DPP yetkililerinin eylemlerinin Taiwan'daki insanların güvenlik ve refahına ciddi zarar verdiğini ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladığını vurguladı.

Sözcü, "Şu an için kullanışlı bir ahmak olan Demokratik İlerleme Partisi eninde sonunda ABD tarafından bir kenara atılacaktır" ifadelerini kullandı.