Çin'den Filipinler'e Helikopter Uyarısı

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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler'i Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanmasına ait bir helikopterle ilgili yalan haberler yaymaktan vazgeçip hak ihlallerine derhal son vermesi konusunda uyardı.

Çin donanmasına ait bir helikopterin Çin'in Huangyan Dao bölgesi hava sahasında Filipinler'e ait kamu hizmetlerinde kullanılan bir uçağa karşı tehlikeli manevralar yaptığını ve bunun "pilotlar ve yolcuların güvenliğine yönelik ciddi risk oluşturduğunu" iddia eden haberlere ilişkin perşembe günü açıklamalarda bulunan Wu, olayla ilgili gerçeklerin çok açık olduğunu söyledi.

Wu, içinde çok sayıda gazeteci bulunan Filipinler uçağının Huangyan Dao adasının üzerinde Çin hava sahasına girerek provokasyon yaptığını ve daha sonra mağdur olan kendileriymiş gibi davrandıklarını belirtti.

Yersiz suçlamaları kınayan Wu, Çin ordusuna ait helikopterin o sırada rutin devriye görevinde olduğunu ve olayda hava ve deniz güvenliği açısından risk oluşturan tarafın ise gerçekleştirdiği provokasyonla Filipinler olduğunu ifade etti.

Wu, "Filipinler'in hak ihlallerine derhal son vermesini, yanlış söylemler yaymayı bırakmasını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrar için Çin ile birlikte çalışmasını talep ediyoruz" dedi.