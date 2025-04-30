Çin'den Filipinler'e Taiwan Uyarısı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Filipinler'e "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten vazgeçme çağrısı yaptı.
Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, Filipinler medyasında, Filipinler hükümetinin Taiwanlı yetkililerle etkileşimlere yönelik kısıtlamaları gevşettiği ve Filipinli yetkililerin adayı ziyaret etmesine izin verdiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
Zhu, "Çin'le diplomatik ilişkileri olan ülkelerin, Çin'in Taiwan bölgesiyle kuracağı her türlü resmi temasa kesinlikle karşıyız" dedi.
Sözcü, "Filipinler tek Çin ilkesine riayet etmeli, Taiwan sorunu bağlamında ateşle oynamayı bırakmalı ve 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.
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