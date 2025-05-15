Çin'den Filipinler'e Uyarı

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Filipinler tarafını her türlü riskli ihlal ve provokasyona son vermeye çağırdı.

Jiang perşembe günkü basın toplantısında Filipinler'in Çin'in Huangyan Dao adasının karasularına izinsiz girmek amacıyla sık sık fırkateynler göndermesi ve aynı zamanda yanlış şekilde Çin ordusunun gemilerini yüksek riskli manevralarda bulunmakla suçlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu yineleyen Jiang, Filipin donanmasına ait gemilerin son günlerde Çin'in Huangyan Dao adasının karasularına izinsiz şekilde girmeye çalıştığını belirtti.

Buna karşı Çin tarafının, bu gemileri durdurmak ve uzaklaştırmak üzere tamamen meşru, yasal, profesyonel ve ölçülü önlemler aldığını kaydeden sözcü, Filipinler tarafının eylemlerinin son derece sorumsuzca olduğunu ve Çin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaşarak Çin'in egemenlik ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

Filipinler tarafını Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını koruma konusundaki güçlü iradesini zorlamaktan kaçınmaya çağıran Jiang, aksi takdirde Filipinler tarafının kendi yaptıklarının elim sonucuyla karşılaşacağını söyledi.