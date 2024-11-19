Çin'den Güvenlik Kameraları Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Güvenlik Kameraları Uyarısı

Çin, güvenlik kameralarının yabancı casuslarca ele geçirilebileceğine dair uyardı ve dikkat istedi.

19.11.2024 11:46
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Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlarına ülkedeki kapalı devre güvenlik kameralarının yabancı istihbarat örgütlerince ele geçirilebileceğine dikkati çekerek hassas noktaların görüntülenmemesi ve ağ güvenliği konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, adı belirtilmeyen bir sahil kentinde, drenaj ve sel koruma sisteminin takibi için kullanılan güvenlik kameralarının, Çin Sahil Güvenliğine ait güverteyi görüntülediği ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Yapılan incelemede kamera sisteminin, gizlilik seviyesi yüksek çok sayıda hassas noktayı görüntülediğinin tespit edildiği belirtilen paylaşımda, yabancı casusların devlet sırlarını ele geçirmek üzere bu tür sistemlere sızabileceği uyarısı yapıldı.

Paylaşımda ayrıca, sistemdeki veri görüntüleme araçları ve ağ cihazlarının kötü şekilde yönetildiğinin gözlendiği ifade edilerek bunun bir siber saldırı halinde veri sızıntısına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Video izleme sistemlerinin, kamu güvenliğinin korunması ve sosyal yönetimin güçlendirilmesi için değerli bir teknolojik imkan olması yanı sıra, eşitlik ile adaletin sağlanması için de önemli bir işlevi yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, ancak yanlış yerlere konumlandırılması veya ağ güvenliğinin sağlanmaması durumunda ulusal güvenlik risklerine yol açabileceğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

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